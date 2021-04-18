Англия

Англичанин успел отметиться 15 результативными ударами в матчах чемпионата до своего 20-летия.

В поединке 32-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле обыграл Бернли (3:1).

В этом противостоянии нападающий "красных дьяволов" Мейсон Гринвуд оформил дубль, забив 14-й и 15-й голы в матчах чемпионата Англии.

По информации William Hill, Гринвуд повторил клубный рекорд по голами, забитым в АПЛ до 20 лет, который ранее установил Уэйн Руни. До этого Маркус Рашфорд имел шанс отметиться таким достижением, но успел забить 13 мячей.

В нынешнем сезоне Гринвуд провел 44 поединка во всех турнирах, забив девять голов и отдав шесть ассистов.

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