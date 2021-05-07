Лига Европы

Защитник Вильярреала высказался о выходе команды в финал Лиги Европы.

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы Вильярреалу удалось сохранить нулевую ничью с Арсеналом, которая позволила ему пробиться в финал турнира. Защитник "желтой субмарины" Пау Торрес поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Сегодня у меня тоже слезы, но на этот раз слезы радости, а не разочарования. Вильяреал так много раз останавливался в шаге от финала, но теперь, наконец, мы сделали этот шаг!"

"Это очень волнительный момент. Весь клуб, болельщики, президент, прошлогодний состав — все мы заслужили этот финал. Сейчас мы можем дать волю чувствам, но уже скоро должны начать готовиться к финалу, потому что мы обязаны воспользоваться этим историческим шансом".

"Нам пришлось непросто, у Арсенала были шансы, но и мы создали пару моментов. Мне кажется, что характер нашей команды стал решающим фактором этого успеха".

"В финале нам будет противостоять великий клуб, и это делает нашу задачу еще сложнее. Нам не хотелось, чтобы оба финала еврокубков были чисто английскими. Мы просто не могли допустить этого. Мы гордимся, что Вильяреал будет представлять испанский футбол в финале Лиги Европы", — приводит слова Пау Торреса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча Арсенал — Вильярреал вы можете на Football.ua.