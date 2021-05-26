Лига Европы

Предлагаем вам поединки, которые были между командами ранее.

В финале Лиги Европы за трофей сразятся испанский Вильярреал и английский Манчестер Юнайтед.

Это будет не первый их матч между собой. Последний раз команды встречались еще в далеком 2008 году. Как до этого складывались их отношения? Удивительно, но за четыре матча команды не забили ни одного гола. Давайте вспоминать.

Манчестер Юнайтед — Вильярреал 0:0, 0:0. Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2005/06

Первый поединок между "красными дьяволами" и "желтой субмариной" проходил в Испании. Тогда играл легендарный состав Алекса Фергюсона: место в воротах занимал Ван дер Сар, в защите был Фердинанд, а атаковала команда из Англии усилиями Роналду, Руни и Ван Нистелроя. Но поединок завершился вничью, несмотря на полное превосходство МЮ.

Во второй игре на Олд Траффорд команде Фергюсона нужна была только победа. Всеми силами они бежали в атаку, но так и не смогли прошить ворота Барбосы. Поединок снова завершился со счетом 0:0 и Юнайтед покинул Лигу чемпионов с последнего места в группе.

Первый матч:

Вильярреал — Манчестер Юнайтед 0:0

Вильярреал: Виера — Арруабаррена, Кике, Госало, Ян — Сорин, Фонт (Рохер), Сенна, Хосико (Фигероа) — Форлан, Гуайре (Таккинарди).

Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар — Хайнце (Ричардсон), Сильвестр, Фердинанд, О'Ши — Смит, Скоулз, Флетчер, Роналду (Гиггз) — ван Нистелрой, Руни.

Второй матч:

Манчестер Юнайтед — Вильярреал 0:0

Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар — Браун (Невилл), Сильвестр, Фердинанд, О'Ши — Смит (Пак Чи Сон), Скоулз, Флетчер (Саа), Роналду — ван Нистелрой, Руни.

Вильярреал: Барбоса — Арруабаррена, Пенья, Гонсало, Вента — Сорин, Рохер (Фонт), Сенна, Таккинарди (Хосико) - Фигероа (Циско), Хосе Мария.

Манчестер Юнайтед — Вильярреал 0:0, 0:0. Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2008/09

Второй раз судьба свела Манчестер Юнайтед и Вильярреал также в Лиге чемпионов, однако уже в 2008 году.

Первый матч проходил на Олд Траффорд, в отличии от противостояния 2005 года. И завершился он также в нулевую ничью, хотя команды показали очень интересный футбол с обилием голевых моментов.

Хочется отметить парадокс, который заключается в том, что и в ответной игре ни футболисты МЮ, ни игроки испанского коллектива не забивали голов.

В итоге и Манчестер Юнайтед и Вильярреал вышли из группы, а дальше подопечные Алекса Фергюсона в финале уступили Барселоне.

Первый матч:

Манчестер Юнайтед: Ван дер Сар — Фердинанд, Невилл, Эвра, Эванс — Харгривз (Андерсон), Флетчер, Пак Чи Сон (Роналду), Нани, Руни, Тевес (Гиггз).

Вильярреал: Лопес — Анхель, Капдевилья, Эдмилсон, Родригес, Годин — Пирес (Ариэль), Кани (Касорла), Фернандес, Эгурен, Гильермо (Хосеба).

Второй матч:

Вильярреал: Лопес — Родригес, Капдевила, Вента, Фуэнтес — Эгурен, Пирес, (Фернандес), Касорла, Ибагаса, Сенна (Сориано), Росси (Франко).

Манчестер Юнайтед: Кущак — Эвра, Фердинанд, О'Ши, Эванс — Роналду, Андерсн, Каррик (Тевес), Нани (Пак Чи Сон), Флетчер (Гибсон), Руни.