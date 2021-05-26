Лига Европы

Football.ua представляет анонс финального матча Лиги Европы.

В рамках финального противостояния Лиги Европы испанский Вильярреал сразится против Манчестер Юнайтед.

Вильярреал — Манчестер Юнайтед

Среда, 26 мая, 22:00. Стадион Энерга, Гданьск. Главный арбитр — Клеман Тюрпен. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2.

Испанский Вильярреал очень непредсказуемо выступает в текущем сезоне. Понятно, что команда сделал ставку на еврокубки, и поэтому в текущем сезоне Ла Лиги выступили не лучшим образом, заняв седьмое место в турнирной таблице. Для команды Унаи Эмери это первый финал еврокубков в истории, в отличии от самого тренера, который является настоящим знатоком этого турнира. Севилья под его управлением трижды выигрывала этот турнир, а с лондонским Арсеналом он добрался до финала.

Это будет неотъемлемым козырем "желтой субмарины" в предстоящей игре, не смотря на статус андердога. Да и футболисты хотят пополнить полку для трофеев в клубном музее. Однако если Вильярреал все же уступит, фанаты на них не обидятся, так как они уже сотворили довольно громкую сенсацию, пробившись в финал.

Манчестер Юнайтед — фаворит игры против испанского соперника, и с этим очень сложно поспорить. Напряженный сезон АПЛ уже завершился, а победа в Лиге Европы станет бонусом, логическим завершением качественного сезона в чемпионате Англии. И это не смотря на то, что Юнайтед с позором вылетел из Лиги чемпионов и статус ЛЕ для такого клуба попросту не соответствует. Победу клуба с Моуриньо в Лиге Европы воспринимали саркастически. Интересно, как будет в этот раз?

"Красные дьяволы" столкнутся с некоторыми проблемами в предстоящем матче. На поле из-за травмы не сможет выйти капитан и очень важный футболист в схеме Солскьяера Харри Магуайр. Коучу придется экспериментировать, и тут важно угадать, так как ударная сила соперника в лице Херарда Морено и Карлоса Бакки может не простить.

Что говорили тренеры перед матчем:

Унаи Эмери (Вильярреал).

"Мы очень гордимся собой, ведь Арсенал — отличная команда, а мы сегодня проделали великолепную работу, как и в первом матче, и заслуженно прошли в финал. Мы со всей серьезностью отнеслись к этому матчу, мои игроки все время помогали друг другу. Мы сегодня трудились изо всех сил, очень хорошо оборонялись.

Были моменты когда мы, владея мячом, контролировали ход этого матча. Правда, лучший момент для взятия ворот был у Арсенала. Это надо признать. Знаю, что нам придется нелегко против Юнайтед, но с Арсеналом мы сполна насладились моментом. Мы заслужили встречу с ними и покажем болельщикам нашу лучшую игру".

Оле-Гуннар Солскьяер (Манчестер Юнайтед).

"В Лиге Европы играешь против команд, с которыми обычно не встречаешься на внутренней арене. Много талантливых игроков и сильных клубов. Ты быстро понимаешь, что разница между ведущими командами и вторым эшелоном не так уж и велика.

Вполсилы тут играть не получится. Для нас путь к финалу был похож на кампанию в Лиге чемпионов. Обыгрывали представителей Испании и Италии, причем для победы нам всякий раз приходилось показывать свой лучший футбол".

Ориентировочные составы: