Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для поединка финального поединка Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Вильярреал и Манчестер Юнайтед.

Польский город Гданьск будет принимать решающий поединок в текущем розыгрыше Лиги Европы УЕФА между испанским Вильярреалом и английским Манчестер Юнайтед.

Унаи Эмери смог в этом поединке рассчитывать на футболиста основного состава, чье появление на поле в этот вечер вызывало вопросы из-за полученного в конце сезона повреждения. Речь идет о защитнике Кристиане Фойте.

В то же самое время, со стороны Оле-Гуннара Солскьяера можем наблюдать появление на поле с первых минут в центре обороны Эрика Байи, в то время как место на правом фланге тройки атакующих полузащитников займет Мейсон Гринвуд.

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Пино, Капу, Парехо, Тригерос — Морено, Бакка.

Запасные: Асенхо, Гаспар, Мори, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Коклен, Пенья, Коста, Гомес, Ниньо.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Байи, Шоу — Мактоминей, Погба — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Кавани.