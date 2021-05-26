Стали известны стартовые составы команд для поединка финального поединка Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют Вильярреал и Манчестер Юнайтед.
Эрик Байи, Getty Images
26 мая 2021, 21:01
Польский город Гданьск будет принимать решающий поединок в текущем розыгрыше Лиги Европы УЕФА между испанским Вильярреалом и английским Манчестер Юнайтед.
Унаи Эмери смог в этом поединке рассчитывать на футболиста основного состава, чье появление на поле в этот вечер вызывало вопросы из-за полученного в конце сезона повреждения. Речь идет о защитнике Кристиане Фойте.
В то же самое время, со стороны Оле-Гуннара Солскьяера можем наблюдать появление на поле с первых минут в центре обороны Эрика Байи, в то время как место на правом фланге тройки атакующих полузащитников займет Мейсон Гринвуд.
Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса — Пино, Капу, Парехо, Тригерос — Морено, Бакка.
Запасные: Асенхо, Гаспар, Мори, Раба, Эступиньян, Алькасер, Морено, Коклен, Пенья, Коста, Гомес, Ниньо.
Запасные: Грант, Хендерсон, Магуайр, Теллес, Туанзебе, Уильямс, Диалло, Фред, Джеймс, Мата, Матич, ван де Беек.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Байи, Шоу — Мактоминей, Погба — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд — Кавани.
Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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