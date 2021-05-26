Лига Европы

Англичанин безальтернативно занял свою позицию.

Манчестер Юнайтед в рамках финального поединка Лиги Европы противостоит Вильярреалу в польском Гданьске.

В стартовом составе "красных дьяволов" вышел Аарон Ван-Биссака. Для него это появление стало 15 еврокубковым в этом сезоне.

Примечательно, что английский защитник сыграл во всех матчах своей команды в рамках европейских турниров с первых минут.

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.