Англия

В 2020 году защитник Манчестер Юнайтед был самым активным бойцом в Европе.

Аарон Ван-Биссака чаще всех вступал в единоборства из игроков пяти ведущих европейских чемпионатов — сообщает Squawka Football.

Защитник лишь совсем немного не дотянул до сотни единоборств — 96. Второе и третье места поделили Ив Биссума (Брайтон) и Мануэль Локателли (Сассуоло) — 86.

23-летний правый защитник Манчестер Юнайтед пришел в команду из Кристал Пэлас в 2019 году, и в 2020-м провел в АПЛ 31 матч.

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