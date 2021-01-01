В 2020 году защитник Манчестер Юнайтед был самым активным бойцом в Европе.
Аарон Ван-Биссака (слева) во всей красе, Getty Images
01 января 2021, 12:47
Аарон Ван-Биссака чаще всех вступал в единоборства из игроков пяти ведущих европейских чемпионатов — сообщает Squawka Football.
Защитник лишь совсем немного не дотянул до сотни единоборств — 96. Второе и третье места поделили Ив Биссума (Брайтон) и Мануэль Локателли (Сассуоло) — 86.
23-летний правый защитник Манчестер Юнайтед пришел в команду из Кристал Пэлас в 2019 году, и в 2020-м провел в АПЛ 31 матч.
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