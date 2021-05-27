Лига Европы

Триумфаторы розыгрыша закономерно составили наибольшую представительскую группу.

По завершению финального поединка Лиги Европы УЕФА образца сезона-2020/21, организаторы состязаний решили составить итоговую команду подошедшего к концу розыгрыша.

Так, среди одиннадцати сильнейших, по мнению УЕФА, футболистов в турнире, свое место заслужили трое футболистов из состава новоиспеченного обладателя трофея — испанского Вильярреала, который в финальном поединке обыграл английский Манчестер Юнайтед в серии пенальти (1:1, 11:10 — пен.).

Вильярреал — Манчестер Юнайтед 1:1 (11:10) Видео голов и обзор матча

В состав команды вошли:

Голкипер: Пау Лопес (Рома, Италия) / 5 "сухих" матчей из 12-и, 7 пропущенных голов.

Защитники: Мэтт Доэрти (Тоттенхэм, Англия) / 7 матчей, 2 голевые передачи; Хуан Фойт (Вильярреал, Испания) / 12 матчей, 1 гол, 1 голевая передача; Рауль Альбиоль (Вильярреал, Испания) / 11 матчей, 2 гола; Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландия) / 10 матчей, 3 + 3;

Полузащитники: Леон Бейли (Байер, Германия) / 8 матчей, 5 + 2; Магнус Эйкрем (Мольде, Швеция) / 10 матчей, 3 + 4; Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Англия) / 9 матчей, 5 + 4; Николя Пепе (Арсенал, Англия) / 13 матчей, 6 + 4;

Нападающие: Борха Майораль (Рома, Италия) / 13 матчей, 7 + 2; Жерар Морено (Вильярреал, Испания) / 12 матчей, 7 + 4;

Напомним, что в следующем сезоне финальный поединок Лиги Европы УЕФА будет принимать севильский стадион Рамон Санчес Писхуан.