Лига Европы

Футболист Манчестер Юнайтед был недоволен судейством во время финала Лиги Европы.

Английский Манчестер Юнайтед в середине текущей недели уступил испанскому Вильярреалу в финальном поединке Лиги Европы УЕФА в умопомрачительной серии послематчевых пенальти, которая последовала за ничейным исходом основного и дополнительного времени (1:1), и завершилась со счетом 11:10 в пользу "желтой субмарины".

Высокий градус ответственности вынуждал футболистов выдерживать высокий темп поединка, однако травма защитника Вильярреала Хуана Фойта еще в самом начале матча стала причиной того, что главному арбитру неоднократно приходилось останавливать ход встречи, дабы медицинский персонал номинальных хозяев поля сумел в очередной раз остановить носовое кровотечение у аргентинского футболиста.

Это, а также продолжительное использование системы VAR бригадой французского арбитра Клемана Тюрпена, стало причиной недовольства полузащитника "Красных дьяволов" Бруну Фернандеша, который в перерыве обрушился с критикой на служителей Фемиды в подтрибунном помещении.

"Восьмой номер соперников (Хуан Фойт — ред.) дважды вынуждает игру остановиться. Он специально берет паузы. Сначала, на одну минуту, затем — еще на минуту сразу после гола.

Ребята, вы ждете решения VAR каждый раз по три минуты, серьезно?!", — эти слова лидера атаки Юнайтед попали на видеозапись.

В конечном итоге, английский клуб уступил соперникам в битве за трофей, а сам португалец выступил со следующим заявлением в своих соцсетях: "Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. Когда кто-то терпит поражение, мы все проигрываем. Когда кто-то забивает, мы все забиваем. Когда кто-то делает сейв, мы все делаем сейв… Всегда Едины!".

Напомним, что испанскому Вильярреалу теперь предстоит разыграть Суперкубок Европы УЕФА с триумфатором Лиги чемпионов — лондонским Челси.