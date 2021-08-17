Лига Европы

Любителей футбола ожидает поединок в рамках Лиги Европы.

Луганская Заря сойдется в первом противостоянии против австрийского Рапида в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Данный матч состоится в четверг, 19 августа, на стадионе Вестштадион.

В прямом эфире игру покажет сервис MEGOGO. Трансляция начнется в 22:00.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния подопечных Дитмара Кюбауэра.

Также стоит напомнить, что после завершения поединка Рапид — Заря на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов противостояния.