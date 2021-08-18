Лига Европы

Команды сыграют в квалификации ЛЕ.

В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы луганская Заря в Австрии сыграет против венского Рапида.

Команда под руководством Виктора Скрипника вылетела в Вену, где начнет подготовку к игре.

Отметим, что матч Рапид — Заря состоится 19 августа и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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