Команды сыграют в квалификации ЛЕ.
Шахаб и Аллахьяр, ФК Заря
18 августа 2021, 09:40
В рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы луганская Заря в Австрии сыграет против венского Рапида.
Команда под руководством Виктора Скрипника вылетела в Вену, где начнет подготовку к игре.
Отметим, что матч Рапид — Заря состоится 19 августа и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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