Лига Европы

Стоимость билетов варьируется от 150 до 300 гривен.

В плей-офф квалификации Лиги Европы луганскую Зарю ожидает встреча с австрийским Рапидом.

Первый матч между этими командами состоится в Австрии на стадионе Вестштадион, а вот ответный — на стадионе Славутич-Арена в Запорожье, где и определится исход противостояния.

Как сообщает пресс-служба украинского клуба, стартовала продажа билетов на домашний поединок Зари против Рапида, который состоится 26 августа в 19:30.

Цена — от 150 до 300 гривен. Подробности — на официальном сайте луганской Зари.

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