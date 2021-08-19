Лига Европы

Наставник Зари Виктор Скрипник высказался о предстоящем матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

В четверг, 19 августа, луганская Заря сыграет с венским Рапидом в рамках первого матча в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Наставник луганской Зари Виктор Скрипник поделился ожиданиями от предстоящего матча, заявив, что все решится в Запорожье.

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"Когда стартуешь в международных играх, таких как игры Лиги Европы, то всегда присутствует определенное волнение. Это человеческое чувство. Это есть и у нашей команды. Когда играешь против такой команды, как Рапид, то хочется проявить себя и показать с лучшей стороны, что мы и постараемся сделать

Понимаем, что этот раунд состоит из двух игр. Знаем, что завтра еще ничего не будет решено окончательно, а финальный раунд состоится в Запорожье. И мы постараемся с хорошим настроением улететь домой. Если смотреть на Рапид, то можно увидеть, как сильные, так и слабые стороны соперника. Такие же качества есть и у нас. Мы знаем, что нас ждет. Это и отличный соперник, и сильная поддержка. Тем интереснее будет провести эту игру", — цитирует Скрипника клубная пресс-служба Зари.

Напомним, матч Заря — Рапид состоится 19 августа в Австрии. Начало встречи запланировано на 22:00. Ответный поединок пройдет в Запорожье 26 августа.

Ранее о предстоящем матче с Рапидом высказался капитан луганской Зари Никита Шевченко.