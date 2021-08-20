Лига Европы

Виктор Скрипник подвел итоги первого матча против Рапида, заявив, что его команда не собирается сдаваться.

Луганская Заря неожиданно потерпела разгромное поражение в первом матче в рамках квалификации к Лиге Европы, уступив венскому Рапиду (0:3).

Наставник луганчан Виктор Скрипник подвел итоги матча, заявив, что его команда не заслуживала поражения в выездной игре против австрийцев.

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"0:3 – cлишком много. Считаю такой счет незаслуженным. Должны были в ответ забивать несколько голов, но Рапид не позволил нам этого сделать.

У соперника 3 удара – 3 гола. Хороший показатель. В ответном матче, конечно, будет сложно, но мы постараемся сделать все возможное. Это очень горькое и болезненное поражение", — приводит слова Скрипника издание Kronen Zeitung.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Рапид — Заря.