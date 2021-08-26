Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка квалификации Лиги Европы.

Заря повторно уступила Рапиду в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы, который состоялся на поле запорожской Славутич-Арены, поэтому свой еврокубковый путь луганский клуб продолжит в Лиге конференций.

Подопечные Виктора Скрипника вновь пропустили в свои ворота три мяча от соперника. Пусть в Запорожье игрокам Зари все-таки удалось забить аж дважды, чего не получилось сделать ни одного раза в гостевой встрече, но на конечный итог двухматчевого противостояния это в целом никак не повлияло (0:3; 2:3).

Обзор матча:

Заря — Рапид Вена 2:3 (первый матч — 0:3)

Голы: Гладкий, 40, Шахаб, 86 (пен.) — Грюлль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68.



На 89-й минуте Захеди Шахаб (Заря) не забил пенальти (вратарь).



Заря: Шевченко (Мацапура, 48) — Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жуниньо (Фаворов, 83) — Назарина (Граховац, 54) — Громов, Кочергин, Булеца (Кабаев, 64) — Гладкий (Кристиан, 83), Аллахьяр (Шахаб, 63).



Рапид Вена: Гартлер — Стойкович, Граймль, Хофманн (Виммер, 67), Улльманн — Аразе (Шик, 30), Любичич (Петрович, 66), Граховац (Шустер, 66), Грюлль — Фунтас, Кара (Кнасмюлльнер, 76).



Предупреждения: Аллахьяр, Кочергин, Вернидуб, Фаворов, Кабаев — Аразе, Граховац, Стойкович.