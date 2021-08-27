Лига Европы

Форвард Вильярреала получил награду от Союза европейских футбольных ассоциаций.

В Стамбуле (Турция) проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22.

Помимо определения квартетов предстоящего розыгрыша ЛЕ, Союз европейских футбольных ассоциаций объявил имя лучшего футболиста минувшей кампании второго по престижу еврокубка.

Им стал нападающий Вильярреала Жерар Морено, команда которого стала триумфатором Лиги Европы по итогам прошлого сезона.

29-летний испанец опередил в голосовании форварда Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани и его одноклубника Бруну Фернандеша.

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