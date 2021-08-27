Лига Европы

Вашему вниманию результаты жеребьевки группового этапа второго по престижу еврокубка.

В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22, в ходе которой определились восемь квартетов по четыре участника.

Вашему вниманию составы всех групп Лиги Европы сезона-2021/22:

Группа А

Лион (Франция)

Рейнджерс (Шотландия)

Спарта Прага (Чехия)

Брондбю (Дания)

Группа B

Монако (Франция)

ПСВ (Нидерланды)

Реал Сосьедад (Испания)

Штурм (Австрия)

Группа С

Наполи (Италия)

Лестер (Англия)

Спартак (РФ)

Легия (Польша)

Группа D

Олимпиакос (Греция)

Айнтрахт (Германия)

Фенербахче (Турция)

Антверпен (Бельгия)

Группа E

Лацио (Италия)

Локомотив (РФ)

Марсель (Франция)

Галатасарай (Турция)

Группа F

Брага (Португалия)

Црвена Звезда (Сербия)

Лудогорец (Болгария)

Митьюлланд (Дания)

Группа G

Байер (Германия)

Селтик (Шотландия)

Бетис (Испания)

Ференцварош (Венгрия)

Группа H

Динамо Загреб (Хорватия)

Генк (Бельгия)

Вест Хэм (Англия)

Рапид (Австрия)

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