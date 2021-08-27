Вашему вниманию результаты жеребьевки группового этапа второго по престижу еврокубка.
Трофей Лиги Европы, Getty Images
27 августа 2021, 13:44
В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22, в ходе которой определились восемь квартетов по четыре участника.
Вашему вниманию составы всех групп Лиги Европы сезона-2021/22:
Группа А
Лион (Франция)
Рейнджерс (Шотландия)
Спарта Прага (Чехия)
Брондбю (Дания)
Группа B
Монако (Франция)
ПСВ (Нидерланды)
Реал Сосьедад (Испания)
Штурм (Австрия)
Группа С
Наполи (Италия)
Лестер (Англия)
Спартак (РФ)
Легия (Польша)
Группа D
Олимпиакос (Греция)
Айнтрахт (Германия)
Фенербахче (Турция)
Антверпен (Бельгия)
Группа E
Лацио (Италия)
Локомотив (РФ)
Марсель (Франция)
Галатасарай (Турция)
Группа F
Брага (Португалия)
Црвена Звезда (Сербия)
Лудогорец (Болгария)
Митьюлланд (Дания)
Группа G
Байер (Германия)
Селтик (Шотландия)
Бетис (Испания)
Ференцварош (Венгрия)
Группа H
Динамо Загреб (Хорватия)
Генк (Бельгия)
Вест Хэм (Англия)
Рапид (Австрия)
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