В Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2021/22, в ходе которой определились восемь квартетов по четыре участника.

Вашему вниманию составы всех групп Лиги Европы сезона-2021/22:

Группа А

Лион (Франция)
Рейнджерс (Шотландия)
Спарта Прага (Чехия)
Брондбю (Дания)

Группа B

Монако (Франция)
ПСВ (Нидерланды)
Реал Сосьедад (Испания)
Штурм (Австрия)

Группа С

Наполи (Италия)
Лестер (Англия)
Спартак (РФ)
Легия (Польша)

Группа D

Олимпиакос (Греция)
Айнтрахт (Германия)
Фенербахче (Турция)
Антверпен (Бельгия)

Группа E

Лацио (Италия)
Локомотив (РФ)
Марсель (Франция)
Галатасарай (Турция)

Группа F

Брага (Португалия)
Црвена Звезда (Сербия)
Лудогорец (Болгария)
Митьюлланд (Дания)

Группа G

Байер (Германия)
Селтик (Шотландия)
Бетис (Испания)
Ференцварош (Венгрия)

Группа H

Динамо Загреб (Хорватия)
Генк (Бельгия)
Вест Хэм (Англия)
Рапид (Австрия)

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