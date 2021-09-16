Лига Европы

Украинский вингер снова остался на скамейке запасных у "молотобойцев".

Сегодня, 16 сентября, состоится поединок первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором Вест Хэм в гостях сыграет против загребского Динамо.

К сожалению для украинских болельщиков, главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес принял решение оставить вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне Ярмоленко еще не появлялся в стартовом составе лондонского клуба, за который провел всего лишь 11 минут во всех четырех встречах, выходя на замену.

Матч Динамо Загреб — Вест Хэм начнется в 19:45 по киевскому времени.