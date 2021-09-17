Лига Европы

Фаворит квартета без труда подтвердил свой статус.

В первом туре группового раунда Лиги Европы Лион обыграл основного конкурента по квартету А Рейнджерс, одолев его в Шотландии со счетом 2:0.

Во втором матче группы пражзская Спарта и Брондю так и не смогли подобрать ключи к воротам друг друга.

Рейнджерс — Лион 0:2

Голы: Экамби, 23, Тавернье, 55, автогол.

Рейнджерс: Макгрегор — Тавернье, Голдсон, Балогун, Баришич — Лундстрем, Дэвис (Райт, 60), Камара — Айоделе-Арибо (Сакала, 76), Морелос, Кент (Руф, 70).

Лион: Лопес — Густо, Ж.Боатенг (Диоманде, 65), Денайер, Эмерсон — Какере, Гимарайеш, Ауар — Пакета, Слимани, Токо Экамби (Шакири, 71).

Предупреждены: Гудисон, Айоделе-Арибо, Морелос — Боатенг, Слимани.



Брондбю — Спарта П 0:0