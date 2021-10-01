Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Лацио в рамках поединка второго тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Локомотив из Москвы.

Римляне добились уверенной победы, отправив в ворота соперника два безответных мяча.

Лацио — Локомотив М 2:0

Голы: Башич, 13, Патрик, 38

Лацио: Стракоша — Ачерби, Габаррон, Хюсай — Луис Альберто (Милинкович-Савич, 60), Катальди (Лейва, 60), Башич, Ладзари (Марушич, 74), Педро (Моро, 74) — Иммобиле (Мурики, 41), Фелипе Андерсон.

Локомотив М: Гильерме — Живоглядов, Пабло, Баринов, Бека-Бека, Рыбчинский — Куликов, Марадишвили (Керк, 72), Анджорин (Петров, 82) — Смолов, Жемалетдинов (Лисакович, 82).

Предупреждения: Катальди, Лаццари — Бека Бека, Рыбчинский

Марсель, в свою очередь, играл в домашнем матче против Галатасарая. Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга за 90 минут игрового времени.

Марсель — Галатасарай 0:0

Марсель: Лопес — Альваро Гонсалес, Луан Перес, Салиба, Лирола — Ундер, Харит (де ла Фуэнте, 79), Гендузи, Гуйе, Пайет — Дьенг (Милик, 61).

Галатасарай: Муслера — Боэ (Йедлин, 65), Маркао Тейшейра, Нельссон, ван Анхолт — Антальялы, Чикылдэу, Актюркоглу (Бабел, 88), Моруцан (Кылынч, 73) — Кутлу (Луйиндама, 88), Дервишоглу (Диань, 73).

Предупреждения: Салиба, Гонсалес — Боэ, Диань