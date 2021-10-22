Лига Европы

Игрок мастерски отправил мяч в ворота соперника.

Гол Лоренцо Инсинье в ворота варшавской Легии в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы признан лучшим на неделе по версии УЕФА.

Форвард открыл счет в матче на 76 минуте, мастерски пробив после прострела с правого фланга.

На втором месте оказался гол Альмами Туре в ворота Олимпиакоса. Третье место у Коди Гакпо из ПСВ. Он отметился в воротах Монако.

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