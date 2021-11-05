Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Байер — Бетис, getty images
05 ноября 2021, 08:25
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы леверкузенский Байер разгромил на своем поле Реал Бетис.
Подопечные Херардо Сеоане отправили в ворота "зелено-белых" четыре безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для победы в данном противостоянии.
Стоит отметить, что в концовке встречи между хавбеком Байера Керемом Демирбаем и лидером Бетиса Набилем Фекиром произошла потасовка, по итогам которой арбитр встречи показал обоим футболистам прямые красные карточки.
Обзор матча:
Байер — Бетис 4:0
Голы: Диаби, 42, 52, Вирц, 86, Амири, 90
Удаления: Демирбай (Байер), 90+4 — Фекир (Бетис), 90+3