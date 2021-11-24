Лига Европы

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Наполи в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы отправился в гости к Спартаку М и проиграл.

Неаполитанцы "привезли" пенальти уже на первой минуте встречи, а в середине тайма пропустили второй раз. Гол Элмаса во второй половине игры лишь немного скрасил поражение.

Обзор матча:

Спартак М — Наполи 2:1

Голы: Соболев, 3, 28 — Элмас, 64

Спартак: Селихов — Кофрие,Джикия, Жиго, Айртон — Мозес (Рассказов, 83), Литвинов, Умяров, Игнатов (Ломовицкий, 72), Промес (Ларссон, 90+2) — Соболев.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Жезус, Мариу Руй, Мертенс, Лоботка (Ррахмани, 79), Зелиньски, Элмаз, Петанья, Лосано.

Предупреждения: Литвинов, Соболев, Промес — Кулибали