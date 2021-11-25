Лига Европы

Завершились два поединка Лиги Европы.

Лацио в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги Европы отправился в гости к Локомотиву М и добился победы со счетом 3:0.

Римляне реализовали два пенальти во втором тайме усилиями Иммобиле, а затем Педро красивым голом поставил точку.

Локомотив М — Лацио 0:3

Голы: Иммобиле, 56, 63, Педро, 87

Локомотив: Худяков — Ненахов (Сильянов, 28), Едвай, Серкейра, Рыбус — Марадишвили (Зинович, 77), Бека Бека, Рыбчинский (Смолов, 59), Баринов — Камано (Борисенко, 77), Лисакович.

Лацио: Стракоша — Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай — Лейва (Катальди, 59), Луис Альберто (Милинкович-Савич, 59), Башич - Дзакканьи (Ладзари, 82), Иммобиле (Мурики, 66), Фелипе Андерсон (Педро, 46).

Предупреждения: Камано, Ненахов, Сильянов, Баринов, Рыбус — Дзакканьи, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич

Галатасарай же играл на своем поле против Марселя и выиграл со счетом 4:2, что позволило отцепить Марсель от борьбы за выход в плей-офф Лиги Европы.

Галатасарай - Марсель 4:2

Голы: Чикалдэу, 12, Чалета-Цар, 30 (в свои ворота), Фегули, 64, Бабел, 83 — Милик, 69, 85

Галатасарай: Муслера — Йедлин, Маркао, Нельссон, ван Анхолт — Фегули (Луйиндама, 82), Актюркоглу (Бабел, 82), Антальялы, Чикалдэу (Моруцан, 51) — Кутлу (Элмаз, 90), Диань (Мохамед, 90).

Марсель: Лопес — Лирола, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес — Камара, Жерсон, Гендузи, Гуйе (де ла Фуэнте, 63) — Милик, Дьенг.

Предупреждения: Чикалдэу, Морутан — Гуйе, Дьенг, Перес, Гендузи, Милик, Жерсон