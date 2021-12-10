Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы Селтик принимал на своем поле Реал Бетис, где одержал победу с минимальным преимуществом в счете.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, а победителем из данного противостояния все-таки вышел шотландский клуб (3:2).

Но, несмотря на эту победу, Селтик отправился в плей-офф Лиги конференций, заняв итоговое третье место в группе G, тогда как Бетис вместе с Байером продолжит свой путь в 1/8 финала Лиги Европы.

Обзор матча:

Селтик - Бетис 3:2

Голы: Уэлш, 3, Хендерсон, 72, Тернбулл, 78 — Бэйн, 69, Иглесиас, 74

Предупреждения: Рубиаль, Песселья.