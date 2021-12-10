Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Селтик — Бетис, getty images
10 декабря 2021, 10:31
В заключительном матче группового этапа Лиги Европы Селтик принимал на своем поле Реал Бетис, где одержал победу с минимальным преимуществом в счете.
Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, а победителем из данного противостояния все-таки вышел шотландский клуб (3:2).
Но, несмотря на эту победу, Селтик отправился в плей-офф Лиги конференций, заняв итоговое третье место в группе G, тогда как Бетис вместе с Байером продолжит свой путь в 1/8 финала Лиги Европы.
Обзор матча:
Селтик - Бетис 3:2
Голы: Уэлш, 3, Хендерсон, 72, Тернбулл, 78 — Бэйн, 69, Иглесиас, 74
Предупреждения: Рубиаль, Песселья.