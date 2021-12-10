Лига Европы

В четверку избранных попали Селихов, Оршич, Оярсабаль и Эльмас.

УЕФА на своем официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам шестого тура группового этапа турнира.

Традиционно организаторы турнира выбрали четырех претендентов:

- вратарь московского Спартака Александр Селихов, отбивший пенальти в матче против Легии (1:0) на последней минуте;

- нападающий загребского Динамо Мислав Оршич, забивший единственный и победный мяч в ворота Вест Хэма (1:0);

- полузащитник Микель Оярсабаль, оформивший дубль за Реал Сосьедад во встрече против ПСВ (3:0);

- хавбек Наполи Элиф Эльмас, забивший два мяча в ворота Лестера (3:2).

Who ya got? 🤷



⭐️ Eljif Elmas

⭐️ Mislav Oršić

⭐️ Aleksandr Selikhov

⭐️ Mikel Oyarzabal@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 9, 2021

Ранее стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.