УЕФА на своем официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам шестого тура группового этапа турнира.

Традиционно организаторы турнира выбрали четырех претендентов:

- вратарь московского Спартака Александр Селихов, отбивший пенальти в матче против Легии (1:0) на последней минуте;

- нападающий загребского Динамо Мислав Оршич, забивший единственный и победный мяч в ворота Вест Хэма (1:0); 

- полузащитник Микель Оярсабаль, оформивший дубль за Реал Сосьедад во встрече против ПСВ (3:0);

- хавбек Наполи Элиф Эльмас, забивший два мяча в ворота Лестера (3:2).

Ранее стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.