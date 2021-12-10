В четверку избранных попали Селихов, Оршич, Оярсабаль и Эльмас.
Элиф Эльмас, Getty Images
10 декабря 2021, 10:19
УЕФА на своем официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги Европы по итогам шестого тура группового этапа турнира.
Традиционно организаторы турнира выбрали четырех претендентов:
- вратарь московского Спартака Александр Селихов, отбивший пенальти в матче против Легии (1:0) на последней минуте;
- нападающий загребского Динамо Мислав Оршич, забивший единственный и победный мяч в ворота Вест Хэма (1:0);
- полузащитник Микель Оярсабаль, оформивший дубль за Реал Сосьедад во встрече против ПСВ (3:0);
- хавбек Наполи Элиф Эльмас, забивший два мяча в ворота Лестера (3:2).
Ранее стали известны все участники плей-офф Лиги Европы.