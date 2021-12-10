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Football.ua рассказывает о величайших клубах, которые неожиданно вылетели из Лиги чемпионов, но закончили сезон с трофеем в Лиге Европы.

Барселона сенсационно пролетела мимо плей-офф главного еврокубка в текущем сезоне, в последнем туре не сумев совладать с Баварией и обойти Бенфику. Кроме того, в последний момент подобной участи избежал мадридский Атлетико.

Да уж, фиаско довольно серьезное, но унывать "сине-гранатовым" не стоит, так как теперь у них есть возможность завоевать пусть второй по значимости, но еврокубок. Давайте вспомним предыдущие подобные истории, закончившиеся для неудачников счастливым концом. Спойлер: в списке нашлось место еще одному испанскому гранду.

Сезон-2009/10, Атлетико Мадрид

Первым из четырех "лузеров" в этом материале является мадридский Атлетико. В далеком 2009 году "матрасники" имели далеко не тот статус и амбиции, к которым мы привыкли, скорее, претендуя с Валенсией на звание чемпиона "остальной" Испании.

Сезоном ранее подопечные мексиканца Хавьера Агирре вернулись в Лигу чемпионов спустя 11 лет отсутствия и сразу же вышли в плей-офф! Тогда "индейцы" набрали солидные 12 очков в компании Ливерпуля, Марселя и ПСВ, но в 1/8 финала уступили крепкому Порту. Зато на следующий год повторить подобный результат не удалось.

Атлетико досталась даже более слабая группа, чем годом ранее, так как помимо Челси был лишь Порту (который должен был быть лихой банде Абеля Ресино с Агуэро и Форланом в составе вполне по зубам) и АПОЭЛ. Увы для поклонников команды, реальность оказалась очень болезненной.

Все пошло наперекосяк с первого тура, где испанский коллектив не сумел дожать неуступчивых киприотов дома (0:0), что задало тон дальнейшему выступлению в турнире.

На второй игровой день "матрасники" поехали в гости на Эштадиу ду Драгау, где всухую сгорели Порту (0:2), причем один из голов записал на свой счет будущий кумир Висенте Кальдерон Радамель Фалькао.

Делать было нечего, необходимо было постараться набрать хотя бы три очка с Челси, но удалось выцепить по итогу только одно. На Стэмфорд Бридж хозяева и вовсе разнесли соперника со счетом 4:0. Лучик надежды заискрился после результативной ничьей в Испании (2:2, юный Серхио Агуэро ответил дублем на аналогичное достижение Дидье Дрогба), но не тут-то было.

Португальский конкурент в отличии от Атлетико дважды обыграл киприотов, во второй раз на том групповом этапе забравших одно очко у "кольчонерос". Мало того, команда уже Кике Санчес Флореса большую часть матча в Никосии и вовсе уступало в счете! Если вам недостаточно приведенных выше аргументов в пользу закономерности проваленной Лиги чемпионов той командой, то вот вам еще один интересный факт. 1:1 на Кипре по итогу стали решающим фактором выхода мадридцев в Лигу Европы, так как в последнем туре АПОЭЛ умудрился сыграть в результативную ничью с Челси (2:2), тем самым в определенный момент поставив оппонента на грань настоящей катастрофы. Тем не менее все закончилось успешно. Лондонцы третий не пропустили, а разгромное поражение в домашнем матче от Порту вывело Атлетико в турнир статусом пониже.

Скрасить провал в ЛЧ удалось во втором еврокубке, благо качества состава для успешного прохождения по турнирной сетке в том коллективе хватало.

Ключевым фактором того триумфа смело можно называть великолепного Диего Форлана, позже разорвавшего мировую общественность фантастическим выступлением на мундиале в Южной Африке.

Именно мяч уругвайца в 1/16 финала на 90 минуте ответного матча позволил Атлетико забить важнейший выездной мяч Галатасараю, который поставил жирную точку в том противостоянии.

Далее не без труда был пройден лиссабонский Спортинг. На Висенте Кальдерон в первой игре зрители голов не увидели, а в ответке дубль Серхио Агуэро помог добыть результативную ничью, которая была равнозначна победе.

В четвертьфинале вновь все решило правило выездного гола, на сей раз в голевой перестрелке на Месталье с Валенсией (2:2, 0:0, вновь один из мячей оказался на счету Форлана!).

В 1/2 состоялся мини-финал того турнира. В первой игре единственный гол Диего Форлана позволил Атлетико минимально переиграть Ливерпуль, а матч на Энфилде и вовсе стал прологом к драматичной решающей битве того сезона. Гол Альберто Аквилани на 44 минуте позволил "красным" перевести встречу в дополнительное время, где "Йосси" Бенаюн, казалось, принес мерсисайдцам победу, но все перевернул мяч уругвайского бомбардира "индейцев".

Подобным образом развивались события и в финале с Фулхэмом. Команды обменялись результативными ударами после часа игры, но на 116 минуте Форлан четким ударом в касание принес мадридцам вожделенный трофей.

Сезон-2012/13, Челси

В 2012 году лондонский клуб впервые в своей истории завоевал кубок европейских чемпионов, по пенальти обыграв мюнхенскую Баварию, так что на будущий год воспринимался в числе главных соискателей трофея. К тому располагала и внушительная трансферная кампания, венцом которой стал переход из Лилля восходящий суперзвезды Эдена Азара, а также Оскара.

По ходу группового этапа ЛЧ-12/13 оказалось, что король то голый! "Пенсионеры" начали за здравие – в первом туре расписали боевые 2:2 на Стэмфорд Бридж с Ювентусом (а Оскар забил просто фантастический по красоте гол), затем разгромив Норшелланн на выезде (4:0).

Камнем преткновения для действующего победителя стал донецкий Шахтер. "Горняки" сенсационно одолели Челси на Донбасс Арене (2:1) с голом будущего "горожанина" Фернандиньо, а в ответной встрече лондонцы взяли реванш, однако по выездным мячам преимущество все же осталось на стороне Мирчи Луческу и его парней. Это и стало решающим фактором.

"Старая синьора" неожиданно разгромила английский коллектив (3:0), что вкупе с победой украинского чемпиона в Дании превратило матч в Донецке в последнем туре в сущую формальность.

Напоследок команда сменившего уволенного Роберто ди Маттео Рафаэля Бенитеса поглумилась над Норшелланном (6:1), но это был лишь акт сохранения лица.

Зато в Лиге Европы Челси практически не встретил серьезного сопротивления, играя по большей мере в эконом режиме.

В 1/16 финала пражская Спарта уперлась рогом и после 0:1 в Чехии ответила голом Давида Лафаты на 17 минуте, но мяч Эдена Азара в компенсированное ко второму тайму время разбил все чаяния подопечных Витезслава Лавички.

На следующей стадии турнира игра спустя рукава едва не стоила Лондону вылета. Стяуа минимально победила в первом матче благодаря взятию ворот Раула Русеску с пенальти, в какой-то момент удерживал устраивающие 1:1 на Стэмфорде, но все-таки сказался несоизмеримо высший класс соперника.

В четвертьфинале магии доживающего последние деньки Рубина Курбана Бердыева не хватило для сенсационного прохода англичан, однако "драконы" все же дали Челси серьезный бой.

"Пенсионеры" справились с россиянами в первом матче (3:1), а в ответной игре уступили 2:3. Тем не менее в той встрече исход противостояния ни разу не висел на волоске для банды Бентиса.

В полуфинале "синим" досталось приятное открытие того евросезона Базель во главе с Мо Салахом, но интриги не получилось – суммарные 5:2.

В амстердамском же финале была минимально повержена Бенфика. Счет на 60 минуте открыл Фернандо Торрес, Оскар Кардосо сравнял его с пенальти, но на последней из добавленных ко второму тайму минут Бранислав Иванович по чудаковатой дуге не оставил шансов Артуру и компании.

Таким образом, в том отрезке Челси стал одновременно обладателем и кубка Лиги чемпионов, и трофея за победу в Лиге Европы.

Сезон-2015/16, Севилья

В мае 2015 года "нервионцы" выиграли свою вторую подряд победу в Лиге Европы под руководством Унаи Эмери, обидно для украинской публики одолев Днепр. Сей триумф был вдвойне ценным еще и по причине того, что он позволил победителю второго по значимости еврокубка сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов. Это было весьма кстати для испанской команды, занимавший тогда лишь пятое место в Примере.

Увы и ах, заход в главный клубный турнир получился коротким и бесславным.

Не последнюю роль сыграла и смертоносность группы, выпавшей андалусийцам. Наличие в любом квартете Манчестер Сити и Ювентуса автоматически превращает его в настоящий вызов для любого другого оппонента. Словом, многие прочили Севилье борьбу за третье место с перспективами больно покусать кого-то из фаворитов. Так и случилось.

В первом туре на Рамон Санчес Писхуан Евгений Коноплянка и компания огрели обухом по голове вернувшуюся в ЛЧ после громадного перерыва менхенгладбахскую Боруссию (3:0), но далее последовали два досадных поражения от "зебр" и Сити. Особенно обидно "нервионцам" должно было быть за поединок на Этихад. Коноплянка тогда вывел гостей вперед, но буквально через несколько минут Адиль Рами срезал мяч в свои ворота, а на 90+1 минуте Кевин де Брюйне вырвал три очка для "горожан".

Короче говоря, основные разборки перемещались на Боруссия-Парк, где Севилья получила от Боруссии на орехи со счетом 4:2, причем до последних минут счет и вовсе был 4:1 в пользу "жеребцов". Ситуация перед последним туром была следующей – Гладбах Андре Шуберта опережал противника из Испании на два очка (сказались две ничьих с Ювентусом в спаренных матчах). Если бы туринский гранд не валял дурака, то финишировать "нервионцам" на последнем месте в группе, а так – минимальная победа благодаря голу экс-игрока "сеньоры" Фернандо Льоренте и выход в 1/16 финала Лиги Европы.

Там же сработала старая/добрая магия имени Унаи Эмери. Ну, либо Севильи, как кому удобнее.

На первой стадии плей-офф были пройдены выскочки из Мольде (3:1 по сумме двух встреч, причем 3:0 в первом матче), далее последовали трудовые виктории над Базелем (суммарные 3:0) и Атлетиком Бильбао (прошли лишь по пенальти). В полуфинале же поджидала встреча с донецким Шахтером. После боевых 2:2 во Львове команда Эмери сумела добыть необходимый результат дома – 3:1.

В швейцарском финале был повержен начавший перестройку Ливерпуль Юргена Клоппа. В равном первом тайме Даниель Старридж вывел мерсисайдцев вперед ближе к перерыву, но мяч Кевина Гамейро, забитый практически тут же после выхода команд из раздевалок, вернул Севилье психологические силы, так что она еще дважды расписалась в воротах Симона Миньоле.

Сезон-2017/18, Атлетико Мадрид

Завершаем относительно недавним триумфом мадридского Атлетико. Да-да, снова "матрасники"!

В том розыгрыше чемпионской лиги группа испанцам досталась действительно серьезная, с действующим чемпионом Англии Челси и будущим полуфиналистом ЛЧ Ромой, вот только мало того, что "индейцы" лишь раз победили в очных дуэлях с "пенсионерами" и "волчицей", так еще опозорились по полной с Карабахом, с которым дважды сыграли вничью.

Итог: третье место с забронированным билетом в плей-офф, только Лиги Европы, а не ее старшей сестры.

Вылет подобного исполина автоматически возводил его в ранг главного фаворита. Атлетико этот статус подтвердил!

Под натиском полосатой машины пали поочередно датский Копенгаген (5:1), московский Локомотив (уничижительные 8:1), лиссабонский Спортинг (2:1) и лондонский Арсенал (2:1).

В лионском финале Марсель сдался практически без боя – 3:0. Антуан Гризманн оформил дубль, а "матрасники" красиво проводили на пенсию двужильного капитана команды Габи (к слову, автора третьего гола в ворота провансальцев) и легенду клубу "Эль Ниньо" Фернандо Торреса.

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