Лига Европы

Наставник Барселоны прокомментировал итоги жеребьевки второго по значимости еврокубка.

По итогам жеребьевки 1/16 Лиги Европы каталонская Барселона встретится с Наполи.

Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес прокомментировал результаты жребия отметив, что их пара по уровню не уступаем представителям Лиги чемпионов.

"Этот матч станет еще одной памятью Диего Марадоне. Нам придется играть на самом высоком уровне, ведь Наполи — это команда уровня ЛЧ. Нам не повезло со жребием.

Впереди нас ждет два месяца кропотливой работы и мы попытаемся вернуть Барселону на ее законное место. Сейчас реальность крайне сурова, нам необходимо выиграть Лигу Европы чтобы пробиться в Лигу чемпионов", — приводит слова испанского специалиста Tuttomercatoweb.

Первый поединок между Барселоной и Наполи состоится 17 февраля на поле каталонской команды, а ответный — 24 февраля.

Ранее предстоящий дебют в Лиге Европы прокомментировал Дани Алвес.