Лига Европы

Защитник Барселоны высказался о попадании каталонцев во второй по значимости европейский турнир.

Каталонская Барселона вылетела из Лиги чемпионов и впервые за 17 лет сыграет во втором по значимости турнире — Лиге Европы (ранее Кубок УЕФА — прим.).

Защитник "блаугранас" Дани Алвес прокомментировал результаты жеребьевки, по итогам которых его команда встретится с Наполи.

"Если ты надел футболку Барселоны — то ты должен побеждать во всем, даже в "камень — ножницы — бумага". Мы должны принять этот вызов и хорошо выступить в Лиге Европы.

Мы должны это сделать ради величия клуба и неважно, в каком именно турнире мы играем", — приводит слова футболиста Marca.

Все пары 1/16 Лиги Европы доступны по этой ссылке.