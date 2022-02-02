Лига Европы

"Нервионцы" попытаются в очередной раз завоевать второй по значимости еврокубок.

В зимнее трансферное окно Севилья совершила всего два подписания — форвард Манчестер Юнайтед Антони Мартиаль перебрался в испанский клуб на правах аренды, а Хесус Корона подписал полноценный контракт с клубом.

Руководство "нервинцев" внесло обоих новичков в заявку команды на плей-офф Лиги Европы, где в рамках 1/16 финала испанцы встретятся с загребским Динамо.

Отметим, что первым матч состоится 17 ферваля в 22:00 по киевскому времени, а ответная встреча в Загребе — 24 февраля в 19:45.

Ранее Севилья объявила о подписании нового контракта с Жоаном Хорданом.