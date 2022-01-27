Новое соглашение 27-летнего футболиста будет действовать до 2027 года.
Жоан Хордан, ФК Севилья
27 января 2022, 23:54
Севилья на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Жоаном Хорданом.
Новое соглашение с 27-летним испанцем рассчитано до 2027 года.
В нынешнем сезоне Хордан провел 32 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Севилья арендовала Мартиаля у Манчестер Юнайтед.
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