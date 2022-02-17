Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединков плей-офф второго по значимости европейского кубка.

Вслед за Лигой чемпионов после зимней паузы возобновляется борьба и в Лиге Европы. В четверг, 17 февраля, состоятся матчт 1/16 финала. К сожалению, украинские клубы уже завершили выступления во всех еврокубковых соревнованиях, а потому болельщикам остается следить за противостояниями других европейских клубов.

Поскольку в этом сезоне УЕФА изменила формат Лиги Европы в связи с появлением Лиги конференций, на этой стадии будет сыграно всего восемь матчей. Восемь команд, которые заняли первые места на групповой стадии ЛЕ, уже прошли напрямую в 1/8 финала турнира.

Боруссия Д – Рейнджерс

Четверг, 17 февраля, 19:45. Сигнал Идуна Парк, Дортмунд. Арбитр – Клеман Турпен (Франция). Прямая трансляция на Megogo.

Дортмундская Боруссия неудачно выступила в Лиге чемпионов, заняв третье место вслед за Аяксом и лиссабонским Спортингом, а потому будет вынуждена выступать во втором по значимости еврокубке. Рейнджерс же выступал в Лиге Европы и теперь продолжать путь в турнире будет с новым тренером Джио ван Бронкхорстом, который сменил на этой должности Стивена Джеррарда.

"Шмели" в первом матче, скорее всего, не смогут рассчитывать на свою главную звезду – Эрлинга Холанда, который испытывает проблемы со здоровьем и не участвовал в последних тренировках команды. В составе шотландского клуба могут с первых минут сыграть арендованные в январе Амад Диалло и Аарон Рэмси, арендованные у Манчестер Юнайтед и Ювентуса соответственно.

Ориентировочные составы:

Боруссия Д: Кобель – Аканжи, Хуммельс, Загаду, Шульц – Дауд, Джан, Беллингем – Брандт, Мален, Ройс.

Рейнджерс: Макгрегор – Таверньер, Голдсон, Бейсси, Баришич – Камара, Арибо – Диалло, Рэмси, Кент – Морелос.

Не сыграют: Мори – Хаджи.

Под вопросом: Менье, Вольф, Шмельцер, Холанд – Балогун.

прогноз 2:0

Барселона — Наполи

Четверг, 17 февраля, 19:45. Камп Ноу, Барселона. Арбитр – Иштван Ковач (Румыния). Прямая трансляция на Megogo.

Анонс этого матча читайте в отдельном материале на Football.ua.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген – Дест, Гарсия, Пике, Альба – Педри, де Йонг, Бускетс – Дембеле, Обамеянг, Траоре.

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руи – Замбо-Ангисса, Руис – Эльмас, Зьелински, Инсинье – Осимхен.

Не сыграют: Ленгле, Бальде, Умтити, Араухо, Роберто, Фати, Депай, Алвес — Туанзебе.

Под вопросом: ... — Политано и Лосано.

прогноз 1:1

Зенит – Бетис

Четверг, 17 февраля, 19:45. Газпром Арена, Санкт-Петербург. Арбитр – Бенуа Бастьен (Франция). Прямая трансляция на Megogo.

К этому поединку Бетис подходит в лучшей форме и пракически в полной боевой готовности. Севильский клуб выиграл шесть из последних семи матчей на домашней арене и на данный момент идет третьим в Ла Лиге, опережая Барселону и Атлетико. Для Зенита эта встреча станет первой официальной в 2022 году в связи с длительной зимней паузой.

Питерцы могут обойтись без защитника Деяна Ловрена и резервного голкипера Станислава Крицюка, а у Бетиса точно не сыграют травмированные Клаудио Браво и Мартин Монтойя, а также дисквалифицированный Набиль Фекир.

Ориентировочные составы:

Зенит: Кержаков – Чистяков, Барриос, Ракицкиц – Караваев, Вендел, Кузяев, Сантос – Клаудиньо, Малком – Дзюба.

Бетис: Силва – Руибаль, Гонсалес, Песселья, Миранда – Родригес, Карвальо – Родри, Хоакин, Тельо – Инлесиас.

Не сыграют: Крицюк – Браво, Монтойя, Фекир (дисквалификация).

Под вопросом: Ловрен – Камараса, Каналес.

прогноз 1:1

Шериф – Брага

Четверг, 17 февраля, 19:45. Шериф, Тирасполь. Арбитр – Данни Маккели (Нидерланды).

Возглавляемым Юрием Вернидубом Шериф стал настоящей сенсацией текущего еврокубкового сезона. После побед над мадридским Реалом и Шахтером тираспольский клуб некоторое время возглавлял свою группу в Лиге чемпионов и долгое время претендовал на выход в плей-офф. В итоге "желто-черные" заняли третье место в группе и опустились в Лигу Европы, но даже и этот результат является для них большим успехом.

В 1/16 финала подопечные Юрия Вернидуба всретятся с опытным еврокубковым бойцом Брагой, которая, правда, на данный момент переживает не самый успешный отрезок. Впрочем, Шериф уже показал, что не боится громких имен, и вполне может рассчитывать на продолжение борьбы в Европе.

Ориентировочные составы:

Шериф: Атанасиадис – Гедес, Уртадо, Кики, Джульен – Лушкя, Тилль – Траоре, Велес, Бруно – Янсане.

Брага: Матеуш – Оливейра, Тормена, Родригеш – Коуту, Каштру, Мусрати, Гомеш – Орта, Медейруш – Оливейра.

Не сыграют: Аддо, Диланто – Минейру, Сикейра, Лейте (дисквалификация).

прогноз 1:2

Аталанта – Олимпиакос

Четверг, 17 февраля, 22:00. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо. Арбитр – Сандро Шерер (Швейцария). Прямая трансляция на Megogo.

Аталанта не лучшим образом идет в Серии А и уже не побеждала в четырех последних матчах, хотя это можно списать на сложный календарь, ведь ничейные результаты были добыты во встречах с Интером, Лацио и Ювентусом, и лишь поражение от Кальяри здесь выделяется в худшую сторону. Олимпиакос также не лучшим образом идет в чемпионате в Греции и вовсе не выглядит фаворитом этой дуэли.

Аталанта испытывает серьезные проблемы в линии нападения, потеряв на длительный срок лучшего бомбардира Дувана Сапату. Наверняка с первых минут в составе "сине-черных" выйдет полузащитник Руслан Малиновский, который в матче с Ювентусом отличился прекрасным ударом со штрафного.

Ориентировочные составы:

Аталанта: Муссо – Толой, Демирал, Паломино – Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Михэйлэ – Малиновский – Бога, Иличич.

Олимпиакос: Вацлик – Лала, Сократис, Манолас, Рябчук – М'Вила, Камара – Масурас, Камара, Оньекуру – Эль Араби.

Не сыграют: Сапата, Миранчук (оба – Аталанта).

Под вопросом: Паломино (Аталанта).

прогноз 1:1

Порту – Лацио

Четверг, 17 февраля, 22:00. Драгау, Порту. Арбитр – Сердар Гезюбююк (Нидерланды). Прямая трансляция на Megogo.

В одной из самых интересных пар на этой стадии встретятся Порту и Лацио. Команды не лучшим образом сыграли на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно, однако у них есть все шансы исправить ситуацию и добиться успеха.

В зимнее трансферное окно Порту лишился одного из своих лидеров Луиса Диаса, который присоединился к их бывшему сопернику по Лиге чемпионов – Ливерпулю. Кроме того, проблемы могут возникнуть у опытнейшего защитника Пепе, который может получить длительную дисквалификацию за неподобающее поведение.

Ориентировочные составы:

Порту: Кошта – Мариу, Мбемба, Пепе, Сануси – Виейра, Урибе, Витинья, Отавио – Тареми, Эванилсон.

Лацио: Стракоша – Лаццари, Фелипе, Патрик, Хисай – Милинкович-Савич, Лейва, Башич – Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

Не сыграют: Маркесин, Венделл (оба – удаление) – Ачерби, Акпа Акпро.

прогноз 2:1

Севилья – Динамо Загреб

Четверг, 17 февраля, 22:00. Рамон Санчес Писхуан, Севилья. Арбитр – Марко Гуида (Италия).

Севилья после не слишком удачного выступления в Лиге чемпионов возвращается в свою излюбленную Лигу Европы, где она по умолчанию считается одним из главных претендентов на трофей. Испанский клуб видится очевидным фаворитом в паре с загребским Динамо, с которым он уже встречался в минувшем десятилетии (1:0, 4:1).

В первой встрече севильцы не смогут рассчитывать не ряд травмированных игроков в лице Эрика Ламелы, Гонсалу Монтиеля и Сусо, а также на дисквалифицированного Жоана Хордана. Зато нервионцами должен помочь Антони Мартиаль, присоединившийся к команде в январе из Манчестер Юнайтед.

Ориентировочные составы:

Севилья: Буну – Кунде, Карлос, Рекик, Акунья – Ракитич, Дилейни, Гомес – Эн-Несири, Мир, Мартиаль.

Динамо З: Ливакович – Теофиль-Катрен, Сутало, Лауритсен – Ристковски, Толич, Адеми, Гояк, Бочкай – Оршич, Андрич.

Не сыграют: Ламела, Монтиель, Сусо, Хордан (дисквалификация) – Мишич (дисквалификация).

Под вопросом: Окампос, Корона, Навас (все – Севилья).

прогноз 3:1

Лейпциг – Реал Сосьедад

Четверг, 17 февраля, 22:00. Ред Булл Арена, Лейпциг. Арбитр – Джюнейт Чакыр (Турция). Прямая трансляция на Megogo.

Лейпциг и Сосьедад составят еще одну интересную дуэль на этой стадии. Лейпциг практически не имел шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов в группе с Ман Сити и ПСЖ и теперь продолжит борьбу в Лиге Европы. Немецкому клубу будет противостоять Реал Сосьедад, который в группе ЛЕ финишировал позади Монако, но опередил ПСВ.

"Быки" подходят к этой встрече в хорошей игровой форме одержав победы в пяти из шести последних матчей и проиграл лишь Баварии (2:3). Сосьедад же не пропускал в пяти из шести последних поединков, но в этот же период уступил Бетису (0:4).

Ориентировочные составы:

Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Мукиеле, Айдара, Кампль, Анхелиньо – Ольмо – Нкунку, Силва.

Реал Сосьедад: Ремиро – Сальдуа, Элустондо, Норманд, Муньос – Гевара, Мерино – Янузай, Рафинья, Оярсабаль – Исак.

Не сыграют: Хальстенберг – Барренечеа, Фернандес, Монреаль, Судименди (дисквалификация).