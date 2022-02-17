Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют каталонская Барселона и неаполитанский Наполи.

В первом поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА каталонская Барселона на Камп Ноу сыграет против неаполитанского Наполи.

Хави, после ничьей против Эспаньола в дерби (2:2), решил использовать с первых минут Мингесу на правом фланге обороны, в то время как Гарсия отправился в пару к Пике, а Нико дополнил центральную линию вместо Бускетса. На острие атаки впервые расположился с первых минут Обамеянг, а Ферран отправился на левый фланг нападения.

Лучано Спаллетти, на фоне ничьей против миланского Интера (1:1), предпочел увидеть в стартовом составе Жезуса слева в защите, в то время как Ангисса займет место в опорной зоне, а Эльмас отправится на правый фланг полузащиты.

Барселона: тер Штеген — Мингеса, Пике, Гарсия, Альба — Гонсалес, Ф. де Йонг, Педри — Траоре, Обамеянг, Ферран.

Запасные: Нето, Тенас, Дест, Бускетс, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Л. де Йонг, Гави.



Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус — Руис, Ангисса — Эльмас, Зьелински, Инсинье — Осимхен

Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Демме, Руи, Мертенс, Гулам, Унас, Петанья, Дзаноли.



Матч Барселона — Наполи начнется в 19:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.