Лига Европы

"Сине-гранатовые" не лучшим образом выступают на Камп Ноу.

Барселона в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы принимала на своем поле Наполи и сыграла вничью со счетом 1:1.

"Сине-гранатовые" в текущем сезоне в еврокубках победили на своем поле только в одном матче из четырех — против Динамо Киев (1:0).

Помимо ничейного результата против Наполи, был безголевой матч против Бенфики (0:0) и разгромное поражение от Баварии со счетом 0:3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Европы между Барселоной и Наполи.