Лига Европы

Дубль Джимсити за две минуты спас Аталанту от поражения Олимпиакосу

Украинский полузащитник "Богини" Руслан Малиновский активно провел большую часть игрового времени на поле, однако так и не сумел отметиться результативным действием.

Аталанта — Олимпиакос, Getty Images

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Аталанта — Олимпиакос 2:1

Голы: Джимсити, 61, 63 — Тикиньо, 16



Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Джимсити — Мехле (Хатебур, 86), Де Роон (Фройлер, 72), Пессина (Копмейнерс, 46), Пеццелья — Малиновский (Михэйлэ, 65), Пашалич — Муриэль (Бога, 46).



Олимпиакос: Вацлик — Папастатопулос, Манолас, Сиссе — Лала, М’Вила (Бухалакис, 85), А. Камара, Рябчук — Масурас (М. Камара, 64), Тикиньо (Эль Араби, 72), Оньекуру (Лопеш, 85).



Предупреждения: Пашалич, Демирал, Пеццелья — Сократис