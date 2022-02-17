Лига Европы
17 февраля 2022, 23:52
Дубль Джимсити за две минуты спас Аталанту от поражения Олимпиакосу
Украинский полузащитник "Богини" Руслан Малиновский активно провел большую часть игрового времени на поле, однако так и не сумел отметиться результативным действием.
Аталанта — Олимпиакос, Getty Images
17 февраля 2022, 23:52
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Аталанта — Олимпиакос 2:1
Голы: Джимсити, 61, 63 — Тикиньо, 16
Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Джимсити — Мехле (Хатебур, 86), Де Роон (Фройлер, 72), Пессина (Копмейнерс, 46), Пеццелья — Малиновский (Михэйлэ, 65), Пашалич — Муриэль (Бога, 46).
Олимпиакос: Вацлик — Папастатопулос, Манолас, Сиссе — Лала, М’Вила (Бухалакис, 85), А. Камара, Рябчук — Масурас (М. Камара, 64), Тикиньо (Эль Араби, 72), Оньекуру (Лопеш, 85).
Предупреждения: Пашалич, Демирал, Пеццелья — Сократис