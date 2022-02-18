"Нервионцы" отправили в ворота соперника три мяча.
Севилья - Динамо З, getty images
18 февраля 2022, 00:06
Севилья в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы принимала на своем поле Динамо Загреб и добилась победы со счетом 3:1.
Команды забили все голы в матче еще в первой половины игры — команда Хулена Лопетеги удержала преимущество.
Севилья - Динамо Загреб 3:1
Голы: Ракитич, 13, Окампос, 44, Мартиаль, 45+1 — Оршич, 41
Севилья: Буну — Кунде, Рекик (Гудель, 50), Диего Карлос, Акунья — Ракитич, Фернандо (Оливер Торрес, 61), Гомес — Окампос (Навас, 84), Мартиаль (Эн-Несири, 61), Мунир (Дилэйни, 61).
Динамо Загреб: Ливакович — Ристовски (Мохаррами, 77), Теофиль-Катрин (Лауритсен, 46), Шутало, Франьич — Бочкай (Штефуль, 70), Адеми, Гояк — Оршич, Петкович (Шпикич, 76), Юрич (Эмрели, 58).
Предупреждения: Акуна — Ливакович, Петкович, Ристовски