Лига Европы

"Нервионцы" отправили в ворота соперника три мяча.

Севилья в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы принимала на своем поле Динамо Загреб и добилась победы со счетом 3:1.

Команды забили все голы в матче еще в первой половины игры — команда Хулена Лопетеги удержала преимущество.

Севилья - Динамо Загреб 3:1

Голы: Ракитич, 13, Окампос, 44, Мартиаль, 45+1 — Оршич, 41

Севилья: Буну — Кунде, Рекик (Гудель, 50), Диего Карлос, Акунья — Ракитич, Фернандо (Оливер Торрес, 61), Гомес — Окампос (Навас, 84), Мартиаль (Эн-Несири, 61), Мунир (Дилэйни, 61).

Динамо Загреб: Ливакович — Ристовски (Мохаррами, 77), Теофиль-Катрин (Лауритсен, 46), Шутало, Франьич — Бочкай (Штефуль, 70), Адеми, Гояк — Оршич, Петкович (Шпикич, 76), Юрич (Эмрели, 58).

Предупреждения: Акуна — Ливакович, Петкович, Ристовски