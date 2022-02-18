Лига Европы

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РБ Лейпциг в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал на своем поле Реал Сосьедад и сыграл вничью со счетом 2:2.

Немецкая команда дважды уступала по ходу встречи, но все-таки смогла добиться удовлетворительного результата перед ответной игрой.

Обзор матча:

РБ Лейпциг — Реал Сосьедад 2:2

Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 82 — Ле Норман, 8, Ойарсабаль, 64

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Адамс (Хенрикс, 46), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо — Кампль (Айдара, 86), Лаймер (Форсберг, 63), Ольмо (Поульсен, 80), Нкунку (Собослаи, 80) — Андре Силва.

Реал Сосьедад: Райан — Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 61) — Рафинья (Пачеко, 78), Мерино — Порту, Серлот, Ойарсабаль.

Источник: MEGOGO