Лига Европы

Несмотря на это, руководство "шмелей" по-прежнему рассчитывает на главного тренера Марко Розею

В рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы дортмундская Боруссия потерпела весьма неожиданное поражение от Рейнджерс со счетом 2:4.

Спортивный директор Боруссии Дортмунд Михаэль Цорк поделился эмоциями от неудачи своей команды, а также высказался касательно возможного увольнения Марко Розе с поста главного тренера.

"Я все еще встревожен, у меня нет слов. Это был позорный, позорный перформанс. Что касается Марко Розе, то никаких дискуссий внутри клуб касательно его будущего нет", — завершил функционер "шмелей".

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