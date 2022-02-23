Лига Европы

Хавбек "орлов" высказался о предстоящем матче плей-офф Лиги Европы.

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Лацио предстоит сыграть ответный поединок против Порту. Напомним, первый матч закончился волевой победой "драконов" 2:1.

Полузащитник Лацио Луис Альберто поделился мнением о предстоящем поединке, а также рассказал о своем будущем.

"Я думаю, мы можем выиграть Лигу Европы. Если бы мы так не думали, то играть было бы бесполезно. Команда двигается в правильном направлении, а результаты придут.

Нам предстоит тяжелый поединок, ведь Порту отлично защищается, применяя высокий прессинг. Тем не менее, мы можем обыграть любого соперника.

Мое будущее? Я ясно дал понять, что хотел бы вернуться в Ла Лигу, но потом. Мой контракт с Лацио рассчитан до лета 2025 года и я не против оставаться здесь все это время", — приводит слова футболиста Football Italia.

Напомним, матч Лацио — Порту состоится в четверг, 24 февраля в 19:45 по киевскому времени.

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