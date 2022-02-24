Лига Европы

Стали известны стартовые составы команд для ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют неаполитанский Наполи и каталонская Барселона.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА каталонская Барселона сыграет в гостях у неаполитанского Наполи.

Лучано Спаллетти, на фоне первого поединка, предпочел увидеть с первых минут Руи на левом фланге обороны и Демме в опорной зоне.

Хави, в свою очередь, решил сделать ставку на Араухо в центре обороны, в то время как Дест займет место справа в защите. Отмечаем также возвращение в старт Бускетса.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Руи — Руис, Демме — Эльмас, Зьелински, Инсинье — Осимхен.

Запасные: Идасяк, Оспина, Жезус, Мертенс, Политано, Гулам, Унас, Петанья, Дзаноли.



Барселона: тер Штеген — Дест, Пике, Араухо, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс, Педри — Траоре, Обамеянг, Ферран.

Запасные: Нето, Тенас, Пуч, Дембеле, Брайтвейт, Л. де Йонг, Мингеса, Гарсия, Гонсалес, Гави.



Матч Наполи — Барселона начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.