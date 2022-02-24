Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Лиги Европы.

Барселона в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы сыграет на выезде против Наполи.

Наполи — Барселона

Четверг, 24 февраля, 22:00. Стадион им. Диего Марадоны, Неаполь. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.

Наполи после первого матча против Барселоны провел выездной поединок чемпионата Италии против Кальяри. Команда Лучано Спаллетти смогла добыть лишь ничейный результат, что было довольно обидно, учитывая, что это позволило бы подобраться к Милану и взвинтить интригу в борьбе за чемпионство. К тому же, все прямые конкуренты очки потеряли.

Наполи смог увезти ничейный результат с Камп Ноу, но должен сказать "спасибо" Феррану Торресу, который откровенно простил неаполитанцев несколько раз в той встрече. Большой проблемой для Лучано Спаллетти может стать позиция правого защитника — участие Ди Лоренцо и Малькюи находится под вопросом, а потому, возможно, на поле выйдет молодой Дзаноли.

Барселона, в свою очередь, после игры с Наполи провела выездную встречу против Валенсии и добилась победы со счетом 4:1. Хави Эрнандес настроил механизм в своей команде, а потому теперь кажется, что каталонцам по силам выиграть трофей, но для этого нужно проделать еще много работы, ведь соперники будут не из простых.

Несмотря на преимущество в первом матче у Барселоны, Наполи вполне готов дать серьезный бой сопернику на своем поле. Команде Лучано Спаллетти придется сломить неудачную тенденцию, чтобы пройти дальше, ведь неаполитанцы не могут победить Барселону уже пять матчей кряду во всех состязаниях.

У Хави Эрнандеса по-прежнему довольно много кадровых проблем - Умтити, Фати, Роберто, Бальде, Гарсия, Алвес и Депай не сыграют точно, а Ленгле — под вопросом. У Наполи также не будет несколько важных игроков - Политано, Лосано и Лоботки.

Ориентировочный состав:

Не сыграет: Политано, Лосано, Лоботка, Туанзебе — Умтити, Фати, Роберто, Бальде, Гарсия, Алвес

Под вопросом: Замбо-Ангисса, Малькюи, Ди Лоренцо — Ленгле, Депай

Интересные факты:

Было забито меньше 2,5 голов в 5 из последних 6 матчей с участием Барселоны (Лига Европы).

Барселона не проиграла в последних 5 матчах против Наполи во всех турнирах.