Лига Европы

Відбулися перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Завершилися перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першій грі загребське Динамо на своєму полі мінімально обіграло Севілью з рахунком 1:0, але далі пройшла іспанська команда, яка виграла першу зустріч із рахунком 3:1. Єдиний гол у складі хорватського клубу було забито зусиллями Міслава Оршича.

Динамо Загреб — Севілья 1:0 (перша гра 1:3)

Гол: Оршич, 65 (з пенальті).

У другому матчі Лаціо на своєму полі розписав світову з Порту, закінчивши матч із рахунком 2:2. У складі "драконів" результативними ударами відзначилися Мехді Таремі та Матеус Урібе, а у римлян — Чиро Іммобіле і Даніло Катальді. Португальська команда проходить далі за рахунок перемоги у першій зустрічі з рахунком 2:1.

Лаціо — Порту 2:2 (перша гра 1:2)

Голи: Іммобіле, 19, Катальді, 90+5 — Таремі, 31, Урібе, 68.

У третій зустрічі Лейпциг у гостях обіграв Реал Сосьєдад з рахунком 3:1, тоді як перша гра закінчилася з нічийним рахунком 2:2. Перемогу "бикам" та путівку в наступний раунд подарували забиті м'ячі у виконанні Віллі Орбана та Андре Сілви, який також не реалізував пенальті, а ще один гол забив Еміль Форсберг – з одинадцятиметрової позначки. У складі іспанців єдиний м'яч забив Мартін Субіменді.

Реал Сосьєдад — РБ Лейпциг 1:3 (перша гра 2:2)

Голы: Субіменді, 67 — Орбан, 39, Сілва, 59, Форсберг, 88 (з пенальті).