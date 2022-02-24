Відбулися перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
Динамо Загреб - Севілья, Getty Images
24 февраля 2022, 21:50
Завершилися перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
У першій грі загребське Динамо на своєму полі мінімально обіграло Севілью з рахунком 1:0, але далі пройшла іспанська команда, яка виграла першу зустріч із рахунком 3:1. Єдиний гол у складі хорватського клубу було забито зусиллями Міслава Оршича.
Динамо Загреб — Севілья 1:0 (перша гра 1:3)
Гол: Оршич, 65 (з пенальті).
У другому матчі Лаціо на своєму полі розписав світову з Порту, закінчивши матч із рахунком 2:2. У складі "драконів" результативними ударами відзначилися Мехді Таремі та Матеус Урібе, а у римлян — Чиро Іммобіле і Даніло Катальді. Португальська команда проходить далі за рахунок перемоги у першій зустрічі з рахунком 2:1.
Лаціо — Порту 2:2 (перша гра 1:2)
Голи: Іммобіле, 19, Катальді, 90+5 — Таремі, 31, Урібе, 68.
У третій зустрічі Лейпциг у гостях обіграв Реал Сосьєдад з рахунком 3:1, тоді як перша гра закінчилася з нічийним рахунком 2:2. Перемогу "бикам" та путівку в наступний раунд подарували забиті м'ячі у виконанні Віллі Орбана та Андре Сілви, який також не реалізував пенальті, а ще один гол забив Еміль Форсберг – з одинадцятиметрової позначки. У складі іспанців єдиний м'яч забив Мартін Субіменді.
Реал Сосьєдад — РБ Лейпциг 1:3 (перша гра 2:2)
Голы: Субіменді, 67 — Орбан, 39, Сілва, 59, Форсберг, 88 (з пенальті).