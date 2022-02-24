Лига Европы

Дубль Малиновского помог Аталанте повторно обыграть Олимпиакос

Подопечные Джан Пьеро Гасперини выдержали давление трибун греческой арены, а украинский полузащитник отличился отменными голами.

Олимпиакос — Аталанта, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.



Олимпиакос — Аталанта 0:3 (первый матч – 1:2)

Голы: Мехле, 40, Малиновский, 66, 69



Олимпиакос: Вацлик — Манолас, Папастатопулос, Сиссе (Мадига, 46) — Лала (Эль Араби, 68), М. Камара, А. Камара, М’Вила (Врусай, 68), Рябчук — Соареш (Фадига, 74), Оньекуру (Вальбуэна, 60).



Аталанта: Муссо — Толой, Демирал (Скалвини, 90), Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Мехле (Пеццелла, 83) — Малиновский (Михэйлэ, 84), Пессина (Копмейнерс, 57) — Пашалич (Бога, 56).



Предупреждения: Сиссе, М'Вилла, А. Камара — Толой