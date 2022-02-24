Лига Европы

Коллектив Хави с лихвой наверстал упущенные моменты образца первой игры.

Весь мир сейчас сосредоточил внимание вокруг Украины, которая оказалась в условиях очередного витка агрессии со стороны российской федерации, поэтому даже такой поединок топ-уровня в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, как противостояние на стадионе Диего Армандо Марадона между неаполитанским Наполи и каталонской Барселоной, оказался где-то на заднем плане. А ведь эта игра вполне имела все шансы на то, чтобы украсить собой очередной футбольный вечер, так как "блаугранас" приехали на Апеннинский полуостров с четкой задачей наверстать упущенное в домашнем поединке (1:1).

А упустила на Камп Ноу Барселона действительно много. 21 удар в сторону чужих ворот, но только лишь один забитый мяч — с таким неутешительным показателем команда Хави еще и умудрилась пропустить первой, после чего отыгралась с пенальти от Феррана Торреса. Но сколько же "зимний" новичок команды упустил голевых возможностей до этого! Наполи фактически выстоял на поле соперников, но гол на выезде больше не дает былых преимуществ. Однако их определенно дают родные трибуны, за счет чего и хотел сыграть Лучано Спаллетти в отчетной игре.

Колоссального уровня давление оказывали трибуны стадиона в Неаполе на футболистов гостей, что можно было отметить уже по их первым касаниям мяча. Наполи еще и поджимал прессингом, заставив "блаугранас" отойти в глубину обороны, но у Барселоны при этом нашлись силы на ответный рывок в контратаку. Уже на восьмой минуте хозяева неудачно подали угловой, после чего Адама пролетел через центральную линию, и в завершении сыграл на Альбу под нерабочую ногу на правый фланг штрафной. Защитники и вратарь ждали попытки переложить под удар, но оппонент сыграл хитрее, закрутив под ближнюю штангу.

Примечательно, что каталонцы в игривой манере меняли темп своих атак во время переходов из низкого блока в резкие выпады, а уже через пять минут пружина распрямилась вновь. Ферран технично оставил длинный вынос от тер Штегена на чужой половине для Френки де Йонга, а партнер затем на исполнение уложил мяч в правую девятку с дальней дистанции. Однако, Наполи старался не отпускать оппонентов, а на 21 минуте Осимхен в столкновении с голкипером на левом фланге штрафной заработал пенальти.

Инсинье один гол отыграл, но его команда не подхватила атакующий порыв, из-за чего была вынуждена отойти на свою половину под ответным давление соперников. Оставшееся время первого тайма для Барсы проходило в спокойной манере, но уже под самый перерыв ей удалось выжать максимум из стандартного положения у чужих ворот. Альба в итоге записал на свой счет голевую передачу на Пике с левого фланга, а Жерар с двух касаний пробил в дальний угол.

Реализация у каталонцев зашкаливала и никакой выход Политано на замену после перерыва этому помешать не мог. Барселона была попросту хороша в атаке, а уже на 59-й минуте Обамеянг в касание из центра штрафной завершил пас Адамы с правого фланга, расстреляв тем самым ближнюю девятку. Когда счет стал уже 1:4, то Наполи, разумеется, получал куда больше пространства, а концовку матча Барса и вовсе не доигрывала местами.

В результате, прессинг от Спаллетти таки сработал, а Политано, после ошибки Нико на левом фланге штрафной, поразил чужие ворота. Глобально это на ситуацию не повиляло, но для Хави пищи для раздумий точно подкинуло.

Таким образом, на стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА от данной пары команд сыграет каталонская Барселона.Наполи —2:4 (первый матч – 1:1)Инсинье, 23 (пен.), Политано, 87 — Альба, 8, де Йонг, 13, Пике, 45, Обамеянг, 59Мерет — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Руи — Руис (Гулам, 76), Демме (Политано, 46) — Эльмас, Зьелински (Мертенс, 73), Инсинье (Петанья, 81) — Осимхен (Унас, 74).тер Штеген — Дест, Пике, Араухо, Альба — Ф. де Йонг, Бускетс (Гави, 62), Педри (Нико, 76) — Траоре (Дембеле, 75), Обамеянг (Л. де Йонг, 75), Ферран (Пуч, 82).Предупреждения: Зьелински, Руис