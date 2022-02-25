Малиновський отримав найкращу оцінку від SofaScore у матчі з Олімпіакосом

Лига Европы

У поєдинку проти грецької команди українець відзначився дублем.

Аталанта у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи впевнено обіграла Олімпіакос з рахунком 3:0 і пройшла в наступну стадію турніру.

Український півзахисник Руслан Малиновський вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 84 хвилини, після чого був замінений на Валентина Міхейле. За цей час українець відзначився оформленим дублем.

За 84 хвилини Малиновський 54 рази торкнувся м'яча, 3 рази вдарив у ворота, зробив 4 успішні обведення, віддав 23 точні паси (79%), виграв 9 єдиноборств і допустив 15 втрат.

Статистичний портал SofaScore оцінив дії українця в оцінку 8,7 балів, що є найкращим показником серед усіх учасників матчу.

Ще один портал WhoScored оцінив гру Руслана у 9,4 бала, що також є найкращим показником серед гравців двох команд.

Цього сезону Малиновський провів 29 матчів, у яких забив 9 голів і зробив 2 асисти.