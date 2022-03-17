Лига Европы

Баєр, Монако та Црвена Звезда завершили свої виступи в другому по престижу клубному єврокубку.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи бергамська Аталанта вирушила в гості до Баєра, де зуміла здобути мінімальну перемогу і вийти в наступну стадію турніру.

Автором єдиного гола у цьому протистоянні став Жеремі Бога, який вийшлов у другому таймі замість українця Руслана Маліновського та забив переможний м'яч на останніх хвилинах зустрічі.

Байєр – Аталанта 0:1 (перший матч – 2:3)

Гол: Бога, 90+1

Баєр: Градецькі — Та, Таспоба, Інкап'є — Фосу-Менса (Белларабі 61), Паласіос (Азмун 61), Арангіс (Аларіо 82), Баккер — Демірбай (Андріх 61) — Діабі, Адлі

Аталанта: Муссо — Паломіно, Демірал, Толої (Джимсіті 10) — Дзаппакоста (Пеццелья 79), Фройлер, де Роон, Хатебур — Коопмейнерс, Маліновський (Бога 65) — Муріель (Пессіна 79)

Попередження: Фосу-Менса, Андріх, Діабі

У паралельній зустрічі найсильнішого між собою не змогли виявити Монако та Брага.

Оскільки у першому матчі перемога дісталася португальському колективу, саме він продовжуватиме боротися за перемогу в Лізі Європи, а монегаски завершують свою єврокубкову кампанію.

Монако — Брага 1:1 (перший матч — 0:2)

Голи: Дізазі, 90 — Руїс, 19

Рейнджерс, у свою чергу, незважаючи на гостьову поразку Црвене Звезді, пробився до чвертьфіналу ЛЕ за рахунок успіху в першому матчі.

Црвена Звезда — Рейнджерс 2:1 (перший матч — 0:3)

Голи: Іванич, 10, Ель Фарду, 90+3 (пен.) – Кент, 56