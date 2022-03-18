Лига Европы

Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Вест Гем зумів перемогти багатократного переможця змагань Севілью із рахунком 2:0.

Перший м'яч на свій рахунок записав Соучек. А вже у додатковий час, на 112 хвилині, Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну, забив гол, який відправив Вест Гем у 1/4.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Вест Гем — Севілья 2:0 (перший матч — 0:1)

Голи: Соучек, 39, Ярмоленко, 112

Вест Гем: Ареоля – Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл – Соучек, Райс, Лансіні (Нобл 115) – Форнальс (Діоп 118), Антоніо (Фредерікс 120+1), Бенрахма (Ярмоленко 88)

Севілья: Буну — Аугустінссон, Гудель (Кармона 111), Кунде, Навас (Монтіель 106) — Ракітич (Торрес 55), Ділейні, Хордан — Марсьяль (Крус 102), Ен-Несірі (Мір 90+1), Корона (Ель-Хаддаді 96)

Попередження: Лансіні , Крессвелл — Монтіель