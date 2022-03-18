У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Вест Гем на власному полі переміг Севілью із рахунком 2:0, та пройшов у 1/4 фіналу турніру.

Після матчу відомий портал WhoScored роздав оцінки гравцям. Найкращим гравцем поєдинку став Томаш Соучек — автор першого голу. Він отримав 8,5.

Дії Андрія Ярмоленка, який відзначився переможним м'ячем оцінили в 6,9. 

Відео гола Андрія Ярмоленка та огляд матчу Вест Гем — Севілья дивіться на Football.ua.