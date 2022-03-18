Українець вийшов на заміну та забив гол.
Момент голу Ярмоленка, Getty Images
18 марта 2022, 08:26
У матчі 1/8 фіналу Ліги Європи Вест Гем на власному полі переміг Севілью із рахунком 2:0, та пройшов у 1/4 фіналу турніру.
Після матчу відомий портал WhoScored роздав оцінки гравцям. Найкращим гравцем поєдинку став Томаш Соучек — автор першого голу. Він отримав 8,5.
Дії Андрія Ярмоленка, який відзначився переможним м'ячем оцінили в 6,9.
Відео гола Андрія Ярмоленка та огляд матчу Вест Гем — Севілья дивіться на Football.ua.