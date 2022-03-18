Лига Европы

Тренер в захваті від гри команди.

Головний тренер Вест Гема Девід Мойєс прокоментував вихід клубу до 1/4 фіналу Ліги Європи та гру Андрія Ярмоленка.

"Я просто тримав руки в повітрі після другого голу, тому що був дуже задоволений і так пишався тим, як грають гравці. Ми забили переможний гол за останні кілька хвилин, але це було заслужено. Ми тримали тиск, наскільки могли, і не можна забувати, що вони другі в Ла Лізі. Атлетіко Мадрид переміг Манчестер Юнайтед, Вільярреал переміг Ювентус, тому не варто недооцінювати якість іспанських команд, особливо Севільї, яка постійно перемагає в цьому змаганні і проти якої дуже важко грати.

Коли команда під час перерви зайшла у роздягальню, я сказав, що у нас є шанс. Тож для мене було чудово, що Ярмоленко забив переможний гол. Йому, мабуть, буде неймовірно важко, і я сподіваюся, що світ знову побачив, як український футболіст досягає успіху в Європі – це буде по всій Європі, і з цієї точки зору, сподіваюся, до всіх дійдуть повідомлення, що ми цього не хочемо війну, і ми хочемо, щоб РФ припинила її.

Велике спасибі всім вболівальникам. Був невеликий період, коли ми втратили контроль, коли у нас просто трохи закінчилася енергія, і тоді нам потрібні були вболівальники", — сказав Мойєс.

Нагадаємо, що за підсумком двох матчів Вест Гем переграв Севілью (2:1). Переможний м'яч на рахунку українця Андрія Ярмоленко.