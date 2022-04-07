Лига Европы

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють РБ Лейпциг та бергамаська Аталанта.

Бергамаська Аталанта розпочне двоматчеву дуель проти німецького РБ Лейпциг на полі суперників.

Доменіко Тедеско, після перемоги над дортмундською Боруссією (4:1), вирішив використати Клостерманна в трійці захисту, тоді як Хенріхс зіграє праворуч у півзахисті.

Джан Пьеро Гасперіні, на тлі поразки від Наполі (1:3), залишив Руслана Маліновського на лавці для запасних, тоді як Пашаліч та Пессіна з'явилися під єдиним нападником — Муріелем. Коопмейнерс займе центр поля в парі з Фройлером, а де Роон знову зіграє в трійці центральних захисників.

РБ Лейпциг: Гулачі — Гвардіол, Орбан, Клостерманн — Хенріхс, Кампль, Лаймер, Анхеліньо — Ольмо — Нкунку, Сілва.

Запасні: Тчаунер, Мартінес, Сімакан, Форсберг, Собослаї, Мукіеле, Гальстенберг, Ребігер, Новоа.



Аталанта: Муссо — де Роон, Демірал, Паломіно — Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста — Пессіна, Пашаліч — Муріель.