Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють РБ Лейпциг та бергамаська Аталанта.
Руслан Маліновський, Getty Images
07 апреля 2022, 18:43
Бергамаська Аталанта розпочне двоматчеву дуель проти німецького РБ Лейпциг на полі суперників.
Доменіко Тедеско, після перемоги над дортмундською Боруссією (4:1), вирішив використати Клостерманна в трійці захисту, тоді як Хенріхс зіграє праворуч у півзахисті.
Джан Пьеро Гасперіні, на тлі поразки від Наполі (1:3), залишив Руслана Маліновського на лавці для запасних, тоді як Пашаліч та Пессіна з'явилися під єдиним нападником — Муріелем. Коопмейнерс займе центр поля в парі з Фройлером, а де Роон знову зіграє в трійці центральних захисників.
РБ Лейпциг: Гулачі — Гвардіол, Орбан, Клостерманн — Хенріхс, Кампль, Лаймер, Анхеліньо — Ольмо — Нкунку, Сілва.
Запасні: Тчаунер, Мартінес, Сімакан, Форсберг, Собослаї, Мукіеле, Гальстенберг, Ребігер, Новоа.
Запасні: Россі, Спортьєлло, Бога, Пеццелья, Маліновський, Міхейле, Скальвіні, Міранчук, Сапата.
Аталанта: Муссо — де Роон, Демірал, Паломіно — Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста — Пессіна, Пашаліч — Муріель.
Гра РБ Лейпциг — Аталанта почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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